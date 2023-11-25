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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер обновил личный рекорд результативности в сезоне – 40 очков в игре с «Мемфисом»

Девин Букер обновил личный рекорд результативности в сезоне – 40 очков в игре с «Мемфисом»

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Мемфисом» (110:89).

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