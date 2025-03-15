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Царьград

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ВСУ перебросили под Красноармейск бойцов специального батальона «Птицы Мадьяра»

ВСУ перебросили под Красноармейск бойцов специального батальона «Птицы Мадьяра»

Украина пытается при помощи бойцов спецбатальона удержать позиции на красноармейском направлении.Для того, чтобы удержать позиции под Красноармейском, командование ВСУ перекинуло под Покровск бойцов элитного специального батальона «Птицы Мадьяра».

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