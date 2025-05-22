Сергей Лебедев: По военным объектам на Украине в ночь 22 мая 2025 нанесено 30 ударов

По военным объектам на Украине в ночь 22 мая 2025 нанесено 30 ударовЗа последние сутки российские войска нанесли массированные удары по ключевым регионам Украины, включая прифронтовые зоны и глубокий тыл.
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