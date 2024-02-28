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Марочко заявил, что ВСУ расселяют по гражданским объектам резервы в Харькове

Марочко заявил, что ВСУ расселяют по гражданским объектам резервы в Харькове

Global Look Press/imago-images.de Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резерв личного состава одного из подразделений в Харьков и расселило военных в общежитии вуза, заявил в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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