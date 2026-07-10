Futures Flat As Traders Brace For Weekend Iran Escalation US equity futures are flat on the final trading session of the week, with Tech lagging, as traders hold off on big bets ahead of the weekend, with the fragile truce in the Middle East keeping geopolitical risk front of mind.
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