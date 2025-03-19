Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Замечательные отношения

Замечательные отношения

Трамп сообщил, что его разговор с Путиным прошел просто замечательно.Трамп рассчитывает не только на достижение мира на Украине, но и на крепкие стабильные отношения с Россией и развитие совместных экономических проектов, включая те, которые связанные с разработкой редкоземельных металлов.

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карюкалов вячеслав
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