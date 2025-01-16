Латвийская русофобия достигла абсурдных масштабов: в рижском парке "Эспланада" демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю де Толли К слову, этот памятник, являющийся копией утраченного оригинала, был подарен городу в 2002 году местным меценатом, которому о сносе даже не сообщили.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.143
Комментарии
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Светлана Митленко
У меня стойкое ощущение, что к этому все и ведется... мол, написал и что? Все по прежнему..., чтоб у людей уже и руки опустились... еще и срабатывает человеческая суть... выплеснул в сети недовольство и вроде временно успокоился, потом снова выплеснул. Эффект качелей.
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2 н.
Владимир Алтайцев
Со всеми, с кем общаюсь спрашиваю, что больше всего хочется. Самый популярный ответ- выспаться" Это и есть суровое лицо войны. Спасибо Вам за ваш труд.
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2 н.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Владимир. Как же я это понимаю!
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2 н.
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