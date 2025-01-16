Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.143

Светлана Митленко

У меня стойкое ощущение, что к этому все и ведется... мол, написал и что? Все по прежнему..., чтоб у людей уже и руки опустились... еще и срабатывает человеческая суть... выплеснул в сети недовольство и вроде временно успокоился, потом снова выплеснул. Эффект качелей.