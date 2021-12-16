В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей

В декабре 2021 года число еженедельных заражений программами-вымогателями в российских организациях увеличилось на 50% по сравнению со средним количеством инцидентов в период с января по ноябрь, сообщили «Известиям» в компании Check Point Research.
В декабре 2021 года число еженедельных заражений программами-вымогателями в российских организациях увеличилось на 50% по сравнению со средним количеством инцидентов в период с января по ноябрь, сообщили «Известиям» в компании Check Point Research.
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