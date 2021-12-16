ИЗВЕСТИЯ iz

6 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Россияне ещё раз могут понаблюдать, как США и Европа беснуются!США призвали ЕС п...
  • Nikolay Stepanov
    Культуры питья как не было, так и нет. Повидал я подобного в тех краях.СК начал проверку...
  • Сергей
    На каком то шоу правильно сказали, что нам надо успокоится насчёт Европы! Не хотят сертифицировать - не надо! Зачем д...Регулятор ФРГ зая...

В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей

В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей

В декабре 2021 года число еженедельных заражений программами-вымогателями в российских организациях увеличилось на 50% по сравнению со средним количеством инцидентов в период с января по ноябрь, сообщили «Известиям» в компании Check Point Research.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх