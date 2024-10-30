В США опасный вирус птичьего гриппа уничтожил сам себя

В Техасе учёные выявили уничтоживший сам себя вирус.Исследователи из Университета Висконсина в Мадисоне выявили новый штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько мощным и смертоносным, что фактически уничтожил сам себя.