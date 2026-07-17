В ТПП встретили путешественника из ЮАР, проехавшего от Мурманска до Магадана

В Торгово-промышленной палате РФ встретились с южноафриканским режиссером и путешественником Йоханесом Баденхорстом, который вместе со своей командой совершил автопробег по России от Мурманска до Магадана на двух грузовиках «УРАЛ».
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