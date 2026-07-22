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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоан Лапорта: «Горжусь, что 8 игроков «Барсы» стали чемпионами мира»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу сборной Испании на чемпиоанте мира. В финальном матче ЧМ-2026 Испания обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.

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