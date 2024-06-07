Выборы эпохи СВО: эксперт определил особенности предстоящего единого дня голосования

Предстоящая в сентябре избирательная кампания в регионах России – это выборы эпохи СВО с экзистенциональной борьбой за будущее на фоне селективных изменений качества политической власти, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов.
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