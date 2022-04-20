Истребители Су-27 Балтийского флота в рамках планового учения провели ракетные стрельбы по воздушным целям

Истребители Су-27 Балтийского флота в рамках планового учения провели ракетные стрельбы по воздушным целям

Экипажи отработали задачи обнаружения и уничтожения целей с использованием подвесного ракетного вооружения как одиночно, так и в составе пары.

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