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QR-коды в письмах: как мошенники выманивают деньги у сотрудников компаний и что делать, чтобы не стать жертвой

Представьте: вы получаете письмо на корпоративную почту от якобы представителя государственного ведомства.

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