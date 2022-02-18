«Медвежьи» услуги

Берлинский кинофестиваль занимает особое место на олимпе самых престижных смотров. Так, в Каннах билеты не продаются в принципе, в Венеции большая часть зрителей — профессионалы, а Берлин — это уникальное, практически идеальное сочетание аудиторий.