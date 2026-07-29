Сенатор США объяснила отказ поддерживать законопроект Грэма о санкциях

Американский сенатор Мэгги Хассан отказалась поддерживать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России и Ирана, так как он дает президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия для введения тарифов.