Сенатор США объяснила отказ поддерживать законопроект Грэма о санкциях

Американский сенатор Мэгги Хассан отказалась поддерживать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России и Ирана, так как он дает президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия для введения тарифов.
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