Овечкин сравнял рекорд Гретцки: 894 гола в карьере НХЛ!

Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894 гола в НХЛ. После игры с «Чикаго Блэкхокс» он поделился, что не планирует устанавливать рекорд в пустые ворота, предпочитая дождаться подходящего момента для исторической шайбы.