Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии провели для школьников конкурс рисунков «Знатоки Правил дорожного движения»

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району провели конкурс рисунков на асфальте «Знатоки Правил дорожного движения» для воспитанников «Центра развития творчества детей и юношества» г.