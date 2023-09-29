Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии провели для школьников конкурс рисунков «Знатоки Правил дорожного движения»

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району провели конкурс рисунков на асфальте «Знатоки Правил дорожного движения» для воспитанников «Центра развития творчества детей и юношества» г.
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