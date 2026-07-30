Армия России освободила Красноярское (Черниговку) на Донбассе Российские войска продвинулись на Добропольском направлении.
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Армия России освободила Красноярское (Черниговку) на Донбассе Российские войска продвинулись на Добропольском направлении.
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