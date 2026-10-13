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Tesla Романа Старовойта уже год не могут продать после его смерти

Личный электромобиль Tesla покойного бывшего министра транспорта России Романа Старовойта уже около года находится на специальной стоянке среди заброшенных машин.

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