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Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации
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Валентин Симоньянц
Все знают, чем занимаются от безделья коты, когда им делать нечего, так и наши думцы, главная проблема в стране бездомные кошки и собаки, а лучшие парни на фроне пусть мрут
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8 час.
Александр Клюянов
"Ключевая разница между капитализмом и коммунизмом заключается в наивысшей ценности. При капитализме наивысшей ценностью являются деньги, а при коммунизме - человек." В. И. Ленин В. Путин категорический противник любого строя, кроме капитализма...
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6 час.
Роман В
Главный враг страны, ее действующая власть, во главе с "гарантом".
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2 час.
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