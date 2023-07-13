Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации

ВС Валентин Симоньянц Все знают, чем занимаются от безделья коты, когда им делать нечего, так и наши думцы, главная проблема в стране бездомные кошки и собаки, а лучшие парни на фроне пусть мрут

Александр Клюянов "Ключевая разница между капитализмом и коммунизмом заключается в наивысшей ценности. При капитализме наивысшей ценностью являются деньги, а при коммунизме - человек." В. И. Ленин В. Путин категорический противник любого строя, кроме капитализма...