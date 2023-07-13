БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации

Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации

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Комментарии
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Валентин Симоньянц
Все знают, чем занимаются от безделья коты, когда им делать нечего, так и наши думцы, главная проблема в стране бездомные кошки и собаки, а лучшие парни на фроне пусть мрут
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&quot;Ключевая разница между капитализмом и коммунизмом заключается в наивысшей ценности. При капитализме наивысшей ценностью являются деньги, а при коммунизме - человек.&quot;  В. И. Ленин В. Путин категорический противник любого строя, кроме капитализма...
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6 час.
Роман В
Главный враг страны, ее действующая власть, во главе с &quot;гарантом&quot;.
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2 час.

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