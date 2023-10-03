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«Народные облигации» Пермского края: сколько власти хотят занять у жителей и зачем

«Народные облигации» Пермского края: сколько власти хотят занять у жителей и зачем

В 2024 году власти Прикамья собираются выпустить «народные облигации» на сумму 500 млн рублей. Занятые у граждан средства планируют направить на проект «Зеленое кольцо», а конкретно – на продолжение реконструкции набережной Камы в Перми.

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