«Народные облигации» Пермского края: сколько власти хотят занять у жителей и зачем

В 2024 году власти Прикамья собираются выпустить «народные облигации» на сумму 500 млн рублей. Занятые у граждан средства планируют направить на проект «Зеленое кольцо», а конкретно – на продолжение реконструкции набережной Камы в Перми.
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