Ходаренок: ВСУ не намерены останавливаться после истечения 40 дней Зеленского 25 июня президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Москвы к окончанию войны.
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