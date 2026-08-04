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Ходаренок: ВСУ не намерены останавливаться после истечения 40 дней Зеленского

Ходаренок: ВСУ не намерены останавливаться после истечения 40 дней Зеленского

Ходаренок: ВСУ не намерены останавливаться после истечения 40 дней Зеленского 25 июня президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Москвы к окончанию войны.

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