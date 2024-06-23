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Используйте этот сок для полоскания рта: он способен снять воспаление десен

Используйте этот сок для полоскания рта: он способен снять воспаление десен

Недавнее исследование о популярном средстве для полоскания полости рта наделало много шуму. Ведь, как выяснили ученые, если использовать определенные ополаскиватели на регулярной основе, можно повысить риск рака, эндометриоза и болезней десен.

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