Используйте этот сок для полоскания рта: он способен снять воспаление десен

Недавнее исследование о популярном средстве для полоскания полости рта наделало много шуму. Ведь, как выяснили ученые, если использовать определенные ополаскиватели на регулярной основе, можно повысить риск рака, эндометриоза и болезней десен.
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