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Нижегородские полицейские совместно с председателем Общественного совета приняли участие в церемонии вручения паспортов

В торжественной обстановке в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 4 городского УМВД России состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации 8 юным нижегородцам – жителям Московского района города.

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