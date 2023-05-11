Нижегородские полицейские совместно с председателем Общественного совета приняли участие в церемонии вручения паспортов

В торжественной обстановке в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 4 городского УМВД России состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации 8 юным нижегородцам – жителям Московского района города.
В торжественной обстановке в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 4 городского УМВД России состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации 8 юным нижегородцам – жителям Московского района города.
Свежие комментарии