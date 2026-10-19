Преступная группа из ранее неоднократно судимых мужчины и двух женщин из Кондрово с мая по октябрь 2024 года занималась кражами в разных местах Калужской областиПреступная группа из ранее неоднократно судимых мужчины и двух женщин из Кондрово с мая по октябрь 2024 года занималась кражами в разных местах Калужской области.