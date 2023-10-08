Украинский пленный: "Солнцепек" является самым страшным оружием РФ в зоне СВО

Попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Мельниченко, который наблюдал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) последствие работы российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", заявил, что это оружие является для него самым страшным, передает РИА Новости.