Украинский пленный: "Солнцепек" является самым страшным оружием РФ в зоне СВО

Попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Мельниченко, который наблюдал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) последствие работы российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", заявил, что это оружие является для него самым страшным, передает РИА Новости.
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