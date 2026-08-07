Миграционный кризис в Сеуте как урок для России

Александр ШУСТОВ Несмотря на отсутствие прямых параллелей, миграционный кризис в испанской Сеуте вполне может послужить уроком для России на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, способных вызвать масштабные потоки беженцев.
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