Украинские СМИ публикуют «план раздела Украины», который якобы будет передан Трампу Россией Россия планирует передать администрации Трампа через представителей иностранных государств план «раздела» территории Украины на три части, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на разведку.
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