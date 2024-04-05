В Доме Герцена открывается выставка к столетию Окуджавы

6 апреля Государственный музей истории российской литературы открывает выставку, посвященную 100-летию со дня рождения поэта и барда Булата Окуджавы – певца «арбатской ностальгии», который создавал образ старой московской улицы, где город исчезает под влиянием времени, а мифический образ Арбата конфликтует с реальностью.
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