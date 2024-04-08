Самую красивую горную дорогу России по направлению в Сочи всё никак не достроят Мало кто знает, но по направлению в Сочи уже несколько лет строят трассу из Апшеронска.
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Самую красивую горную дорогу России по направлению в Сочи всё никак не достроят Мало кто знает, но по направлению в Сочи уже несколько лет строят трассу из Апшеронска.