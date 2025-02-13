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Царьград

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На юге Молдавии упали дроны: испуганные жители приграничных районов публикуют видео

На юге Молдавии упали дроны: испуганные жители приграничных районов публикуют видео

Сильные взрывы в Одесской области были отчетливо слышны в приграничных населенных пунктах Молдавии. Правительство подтвердило падение дронов.

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Комментарии
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Eduard
Причем дроны Украины,молдаване даже разбираться не желают,на росмиян списывают!
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