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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Консейсау вышел во второй финал с «Миланом» – в Кубке Италии, в январе выиграли Суперкубок. Впервые с сезона-2007/08 «россонери» сыграют в двех финалах

Команда под руководством португальца разгромила «Интер» в ответном полуфинале Кубка Италии со счетом 3:0 (первый матч – 1:1) и вышла в финал турнира.

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