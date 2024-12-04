Русская армия атакует

Вид на смоленскую башню "Орёл" (также Городецкая башня)Общая ситуацияПервый этап большой войны с Польшей за освобождение западнорусских земель, утраченных в ходе Смуты, и за Южную Русь, где шла успешная национально-освободительная война под началом Хмельницкого, был победным (Русский реванш).