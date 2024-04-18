Венера выделяет углерод и кислород, и ученые не совсем уверены, почему

Наблюдения за Венерой, проведенные космическим зондом BepiColombo, показывают, что наш космический сосед теряет значительное количество углерода и кислорода из своей атмосферы, и исследователи не могут полностью объяснить, почему.
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