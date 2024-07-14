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В Приморье популярное курортное место отдыха утопает в мусоре

В Приморье популярное курортное место отдыха утопает в мусоре

Жители Приморья показали кадры раскиданного мусора вокруг туристического места Приморья. Кучи отходов были обнаружены в Хасанском районе, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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Станислав Бурченко
...деньги отчистили по карманам...а мусором брезгуют...фамилии же есть кто этим мусором занимается...Сталина нужно...все бы блестело...
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14 час.
Michael Franz
Анархия!
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13 час.
Ольга Петровская
Главное что Москва и Питер в мусоре не утопают.а тут какой то  Хасанский округ.
Ответить
13 час.

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