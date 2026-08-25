Дрогобычскую солеварню снова готовят к продаже

Фонд государственного имущества Украины во второй раз готовит к приватизации Дрогобычскую солеварню — одно из старейших действующих предприятий страны, где соль традиционным способом производят уже более шести веков.
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