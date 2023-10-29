Сергей Михеев: Наша сверхмягкая политика на постсоветском пространстве привела к вседозволенности

Владимир Михальков

Когда распался СССР многие надеялись что мы граждане России наконец то избавились от балласта но прошло время и всё это дерьмо вопившее о свободе и независимости опять приплыло к нам да ещё пытается у нас наводить свои басурманские порядки! Власть в России неправильно ведёт себя в отношении наших бывших соотечественников надо что бы они нам зад лизали а не мы им! А то где что случилось Россия первая со своей помощью которой по большему счёту от неё не просили! Всех готова принять накормить и обогреть нисколько не интересуясь хочет этого народ России или нет! Лично я (и не только я) уверен уж если они получили то что хотели пусть сами там и ковыряются а наше дело сторона! Осуждаем США за то что они везде лезут где их не просят а сами ни чуть не лучше! Вот наши бывшие сограждане и оборзели! А известно что СОБАЧЬЮ СВОБОДУ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЛИННА ЦЕПИ!