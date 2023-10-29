Госдума бессрочно отложила рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.
Сергей Михеев: Наша сверхмягкая политика на постсоветском пространстве привела к вседозволенности
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Владимир Михальков
А ещё он забыл поднять ногу и сделать пи пи!
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2 д.
Владимир Михальков
Когда распался СССР многие надеялись что мы граждане России наконец то избавились от балласта но прошло время и всё это дерьмо вопившее о свободе и независимости опять приплыло к нам да ещё пытается у нас наводить свои басурманские порядки! Власть в России неправильно ведёт себя в отношении наших бывших соотечественников надо что бы они нам зад лизали а не мы им! А то где что случилось Россия первая со своей помощью которой по большему счёту от неё не просили! Всех готова принять накормить и обогреть нисколько не интересуясь хочет этого народ России или нет! Лично я (и не только я) уверен уж если они получили то что хотели пусть сами там и ковыряются а наше дело сторона! Осуждаем США за то что они везде лезут где их не просят а сами ни чуть не лучше! Вот наши бывшие сограждане и оборзели! А известно что СОБАЧЬЮ СВОБОДУ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЛИННА ЦЕПИ!
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2 д.
Алексей Горшков
Эта "сверхмягкость" осталась от СССР, когда РСФСР всех "кормила",а в международной политике весь Союз перед "заграницей" заигрывал - это (хоть и меньше) даже при Сталине было! Помню - мать рассказывала - как ребёнком в Сибири жила. Местные ГОЛОДАЛИ, а ПЛЕННЫЕ - не то, чтобы жировали, но жили СЫТНЕЕ наших! Или взять начало 1945 года - союзникам в Арденнах немцы "хвост прищемили" - Черчилль шлёт "жалюстное" письмо - наши РАНЬШЕ СРОКА начинают наступать! Об этом нигде не писали,но по логике - ЛЮБОЕ "СЫРОЕ" наступление НЕ МОЖЕТ НЕ ПРИВОДИТЬ К ЛИШНИМ ПОТЕРЯМ !!! И это СТАЛИН - какими же остальные "Леопольдами" были! По-моему нам сейчас от этого избавляться надо - но ОСТОРОЖНО, надо помнить израильский опыт - как ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО вмиг из жертвы палачом стало!
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6 час.
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