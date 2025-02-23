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В Мексике заявили, что тарифы Трампа бессмысленны

В Мексике заявили, что тарифы Трампа бессмысленны

Тарифные меры, которые США могут ввести в отношении Мексики, бессмысленны, заявила мексиканский президент Клаудиа Шейнбаум Пардо 23 февраля на мероприятии «Программы социального обеспечения» в штате Дуранго.

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