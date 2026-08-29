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Татар-информ

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Валерий Фальков рассказал, какую роль в образовании должен играть ИИ

Валерий Фальков рассказал, какую роль в образовании должен играть ИИ

Искусственный интеллект должен применяться так, чтобы люди могли получить более качественное образование, а не наоборот – делать обучение более расслабленным.

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