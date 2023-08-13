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SHOT: пожилой москвич разделся перед 13-летней школьницей

SHOT: пожилой москвич разделся перед 13-летней школьницей

57-летний житель Москвы разделся перед 13-летней школьницей, которая шла мимо его дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Мужики, что с вами случилось? Зачем вам дети, когда взрослых женщин хватает. Жуть!
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10 час.
Зоя
если  смотреть годами американской порнухи,то мужику уже все равно,ребенок или животное,у него стираются границы разума,они только живут ощущениями гениталий....,и это уже не болезнь,а состояние его бытия...с этим он остается навсегда,таких нужно изолировать от общества,они уже  гнилой продукт....
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14 мин.

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