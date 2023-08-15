"АЗС В ОГНЕ, ЛЮДИ ЛЕЖАТ - ВСЁ РАЗНЕСЛО"...

AB

Anlrey Boracow

Это что и как надо было поджечь и взорвать в автосервисе, что бы рвануло и АЗС рядом? Есть нормы противопожарные и прочее, прочее , прочее. Получается, что все эти НОРМЫ и ПРАВИЛА ни кто и не думал соблюдать? Ладно барыги и деляги, для них это нормально, для них главное это бабло. Но, господа и товарищи, есть РОСПОТРЕБНАДЗОРЫ и МЧС, есть и другие проверяющие и контролирующие органы! То есть сажать и на долго надо не только хозяев АЗС и автосервиса, этих то само собой, но в первую очередь надо сажать, а еще лучше РАССТРЕЛИВАТЬ тех, кто за этим следил, контролировал, проверки проводил, лицензии с разрешениями выдавал.... Вот кто настоящий ВИНОВНИК СЛУЧИВШЕГОСЯ, КОНКРЕТНЫЙ ВИНОВНИК ТРАГЕДИИ, ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ....