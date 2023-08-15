Число пострадавших и погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось. Очевидцы продолжают публиковать страшные кадры с места происшествия и рассказывать детали.
"АЗС В ОГНЕ, ЛЮДИ ЛЕЖАТ - ВСЁ РАЗНЕСЛО"...
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это что и как надо было поджечь и взорвать в автосервисе, что бы рвануло и АЗС рядом? Есть нормы противопожарные и прочее, прочее , прочее. Получается, что все эти НОРМЫ и ПРАВИЛА ни кто и не думал соблюдать? Ладно барыги и деляги, для них это нормально, для них главное это бабло. Но, господа и товарищи, есть РОСПОТРЕБНАДЗОРЫ и МЧС, есть и другие проверяющие и контролирующие органы! То есть сажать и на долго надо не только хозяев АЗС и автосервиса, этих то само собой, но в первую очередь надо сажать, а еще лучше РАССТРЕЛИВАТЬ тех, кто за этим следил, контролировал, проверки проводил, лицензии с разрешениями выдавал.... Вот кто настоящий ВИНОВНИК СЛУЧИВШЕГОСЯ, КОНКРЕТНЫЙ ВИНОВНИК ТРАГЕДИИ, ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ....
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14 час.
Дина Скребец
Все думают,что пронесёт. Но не проносит. И гибнут случайные люди. Когда все проверяющие- чьи-то друзья и родственники, тогда вот так и происходит. Если,конечно,это не подстроено и не теракт ( личная месть).
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12 час.
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