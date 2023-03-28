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РБК: в Минфине планируют сократить число казенных госучреждений

РБК: в Минфине планируют сократить число казенных госучреждений

Министерство финансов планирует сократить количество казенных госучреждений в России, сообщил РБК. По данным издания, в Минфине полагают, что это позволит поднять зарплаты сотрудникам и повысить эффективность управления бюджетными расходами.

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