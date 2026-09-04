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Пивоваров — о спорной репутации Платы: «Динамо» было готово работать с этими рисками»

Пивоваров — о спорной репутации Платы: «Динамо» было готово работать с этими рисками»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб собирался приобрести 25-летнего эквадорского вингера «Фламенго» Гонсало Плату, несмотря наГенеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб собирался приобрести 25-летнего эквадорского вингера «Фламенго» Гонсало Плату, несмотря на его сомнительную репутацию вне поля.

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