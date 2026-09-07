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В России водителям разрешили предъявлять права и СТС через «Макс»

В России водителям разрешили предъявлять права и СТС через «Макс»

С 8 сентября 2026 года российские водители получили возможность предъявлять сотрудникам ГАИ водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде.

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