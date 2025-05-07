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Дзен Дневник

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Сергей Соседов решил критично сравнить Ольгу Бузову и Леру Кудрявцеву

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своими мыслями в интервью, отметив, что все скандалы и споры в индустрии развлечений созданы исключительно для увеличения рейтингов и не отображают подлинные отношения между участниками за кулисами.

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