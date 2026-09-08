Главной ценностью в работе студенты назвали не деньги, а возможность развиваться

Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы — 32% сочетают учебу с постоянной работой, а 29% — с проектами или подработками.
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