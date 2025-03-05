ГД приняла закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит особые условия для получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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