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ГД приняла закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС

ГД приняла закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит особые условия для получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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