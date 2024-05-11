Эксперт назвал самые распространенные ошибки на ЕГЭ

Неправильное распределение времени – самая распространённая ошибка тех, кто сдаёт ЕГЭ. Как пишут «Известия» со ссылкой на руководителя разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артема Мушты, ученику следует разработать индивидуальную стратегию, где будет определен порядок выполнения заданий для оптимального распределения нагрузки и экономии времени.