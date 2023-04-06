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Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином «без галстуков»

Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином «без галстуков»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщались с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу за ужином в неформальной обстановке, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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